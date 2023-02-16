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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС.

"Російські атаки вже відбуваються на кількох напрямках", - заявив він, коментуючи новий наступ росіян.

За словами голови держави, українські військові зможуть чинити опір наступу Росії доти, доки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, у той же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше про початок прогнозованого наступу Росії в Україні заявляв і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс уже бачить початок нового наступу росіян в Україні.

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