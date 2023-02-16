Атаки уже происходят. Зеленский подтвердил, что новое наступление России началось

"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - заявил он, комментируя новое наступление россиян.

По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.

"Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - добавил Зеленский.