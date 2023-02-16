RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атаки уже происходят. Зеленский подтвердил, что новое наступление России началось

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине, которое ранее неоднократно прогнозировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - заявил он, комментируя новое наступление россиян.

По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.

"Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее о начале прогнозированного наступления России в Украине заявлял и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс уже видит начало нового наступления россиян в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияПомощь УкраинеВойна России против Украины