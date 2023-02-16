Атаки уже происходят. Зеленский подтвердил, что новое наступление России началось

Российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине, которое ранее неоднократно прогнозировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.
"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - заявил он, комментируя новое наступление россиян.
По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.
"Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее о начале прогнозированного наступления России в Украине заявлял и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс уже видит начало нового наступления россиян в Украине.
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