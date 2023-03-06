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Атаки войск РФ на Донбассе создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ, - ISW

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Киев, Понедельник 06 марта 2023 05:26
Атаки войск РФ на Донбассе создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ, - ISW Фото: попытки атак оккупантов создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Скорая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, попытка штурма Угледара и остановившееся наступление войск РФ в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ранее, по состоянию на 8 февраля, эксперты ISW считали, что российские силы вернули себе инициативу на востоке Украины. Но с тех пор российские силы не смогли воспользоваться полученной инициативой, чтобы добиться каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.

Войска РФ, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за ожидаемой кульминации их трех основных наступательных операций.

Ранее ВСУ перехватили инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2023 года, а через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие районы Харьковской и Херсонской областей.

Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций.

Ключевые выводы ISW:

  • Командование ВВС Украины сообщило, что российские войска начали использовать новые авиабомбы УПАБ-1500В.
  • Войска РФ продолжали проводить ограниченные наземные атаки к северо-западу и югу от Кременной.
  • Оккупанты продолжали наносить наземные удары в районе Авдеевки и на западной окраине Донецка.
  • Российские войска пытаются создать условия для перехода в наступление на отдельных участках запорожского и херсонского направлений.
  • Россия депортировала около 16 тысяч детей, из которых 307 смогли вернуться в Украину. Российские власти используют тактику принуждения, чтобы отделить украинских детей от их родителей с целью их депортации.

Ранее в Минобороны показали кадры учений 3-й танковой бригады и 22-го батальона специального назначения президентской бригады ВСУ.

Напомним, в сети появилось видео учений украинских военных на БМП Bradley. Кроме того, в ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2.

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