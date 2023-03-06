Атаки войск РФ на Донбассе создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ, - ISW
Скорая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, попытка штурма Угледара и остановившееся наступление войск РФ в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Ранее, по состоянию на 8 февраля, эксперты ISW считали, что российские силы вернули себе инициативу на востоке Украины. Но с тех пор российские силы не смогли воспользоваться полученной инициативой, чтобы добиться каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.
Войска РФ, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за ожидаемой кульминации их трех основных наступательных операций.
Ранее ВСУ перехватили инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2023 года, а через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие районы Харьковской и Херсонской областей.
Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций.
Ключевые выводы ISW:
- Командование ВВС Украины сообщило, что российские войска начали использовать новые авиабомбы УПАБ-1500В.
- Войска РФ продолжали проводить ограниченные наземные атаки к северо-западу и югу от Кременной.
- Оккупанты продолжали наносить наземные удары в районе Авдеевки и на западной окраине Донецка.
- Российские войска пытаются создать условия для перехода в наступление на отдельных участках запорожского и херсонского направлений.
- Россия депортировала около 16 тысяч детей, из которых 307 смогли вернуться в Украину. Российские власти используют тактику принуждения, чтобы отделить украинских детей от их родителей с целью их депортации.
Ранее в Минобороны показали кадры учений 3-й танковой бригады и 22-го батальона специального назначения президентской бригады ВСУ.
Напомним, в сети появилось видео учений украинских военных на БМП Bradley. Кроме того, в ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2.
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