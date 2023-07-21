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Атаки з використанням морських дронів планувалися ще попереднім керівництвом СБУ, – Баканов

Фото: Іван Баканов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Активне використання надводних безпілотників для ударів по морських об’єктах РФ планувалося в т. ч. попереднім керівництвом Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-керівника СБУ Івана Баканова у коментарі “Главкому”.

Зокрема, він заявив, що пишається успішно реалізованими операціями з використанням такої зброї, адже розробка цієї програми велася спільними зусиллями СБУ та ЗСУ на початку минулого року.

"Мені пощастило, бо разом з головнокомандувачем ЗСУ вийшло зібрати унікальних фахівців з усього світу для реалізації проєкту морські дрони. Це унікальний проєкт, який буде вивчатися в найкращих військових академіях світу, бо він повністю змінює майбутню оперативно-тактичну модель ведення бойових дій на морі", – сказав Баканов.

Причетність Служби безпеки до атак на російські військові та логістичні об’єкти в Криму також опосередковано підтвердив нинішній голова відомства Василь Малюк.

За його словами, СБУ здійснювала “певні заходи”, щоб перерізати шлях постачання, зокрема, через Керченську протоку.

Баканов також додав, що успіх згаданих Малюком операцій важливий не тільки у військовому, але й в емоційному плані, адже демонструє, що ворога можна перемогти.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, у понеділок, 17 липня, на Кримському мості знову пролунали вибухи . Як з'ясувалося пізніше, причиною їх була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна у Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом із Військово-Морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки УкраїниІван БакановКрым