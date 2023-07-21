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Атаки с использованием морских дронов планировались еще предыдущим руководством СБУ, – Баканов

Фото: Иван Баканов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Активное использование надводных беспилотников для ударов по морским объектам РФ планировалось, в том числе, предыдущим руководством Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-руководителя СБУ Ивана Баканова в комментарии "Главкому" .

В частности, он заявил, что гордится успешно реализуемыми операциями с использованием такого оружия, ведь разработка этой программы велась совместными усилиями СБУ и ВСУ в начале прошлого года.

"Мне повезло, потому что вместе с главнокомандующим ВСУ вышло собрать уникальных специалистов со всего мира для реализации проекта морские дроны. Это уникальный проект, который будет изучаться в лучших военных академиях мира, потому что полностью меняет будущую оперативно-тактическую модель ведения боевых действий на море", - сказал Баканов.

Причастность службы безопасности к атакам на российские военные и логистические объекты в Крыму также косвенно подтвердил нынешний глава ведомства Василий Малюк.

По его словам, СБУ осуществляла "определенные меры", чтобы перерезать путь поставки, в частности, через Керченский пролив.

Баканов также добавил, что успех упомянутых Малью операций важен не только в военном, но и в эмоциональном плане, ведь демонстрирует, что врага можно победить.

Атака на Крымский мост

Напомним, в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту снова раздались взрывы . Как выяснилось позже, причиной их была атака.

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности Украины, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-Морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина .

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Служба безопасности УкраиныИван БакановКрим