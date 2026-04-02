Атаки України зробили неминучим скорочення видобутку нафти в РФ, - Reuters

15:58 02.04.2026 Чт
2 хв
Сховища нафти в РФ переповнені через українські удари
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: видобуток нафти в Росії скоротять (Getty Images)

Масштабні атаки України на російську нафтову інфраструктуру призвели до переповнення системи зберігання РФ. Це робить скорочення видобутку нафти в Росії неминучим.

Параліч експортних потужностей

За даними джерел видання в галузі, удари українських безпілотників по портах, НПЗ і трубопроводах скоротили експортні можливості РФ на 1 мільйон барелів на добу.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що станом на зараз приблизно п'ята частина (20%) загальних експортних потужностей РФ виведена з ладу.

Найвідчутнішого удару було завдано по балтійських портах Усть-Луга і Приморськ. Усть-Луга призупинила експорт нафти ще тиждень тому після серії пожеж, спричинених дронами.

Система на межі колапсу

Через неможливість відвантажувати нафту в порту Усть-Луга і переробляти її у внутрішніх НПЗ, російська нафтопровідна система виявилася переповненою.

При цьому, як зазначили джерела видання, сховища в РФ швидко заповнюються. Це означає, що деякі родовища будуть змушені скоротити видобуток нафти.

Наслідки для бюджету РФ

Хоча світові ціни на нафту зросли після атак на Іран наприкінці лютого, для Росії скорочення фізичних обсягів продажів стане болючим ударом. Нафтогазові доходи забезпечують близько чверті всього державного бюджету РФ.

Крім того, ситуація в Росії посилює дефіцит на світовому ринку, який вже відчуває шок через конфлікти на Близькому Сході.

Удари по російських портах

Нагадаємо, протягом останніх днів Україна провела серію атак на нафтові термінали в російських портах Усть-Луга і Приморськ.

Учора, 2 квітня, стало відомо, що експорт російської нафти через ці порти було припинено.

При цьому, як зазначають експерти в галузі, Росія щодня втрачає понад 70 млн доларів через такі атаки українських захисників.

