Атаки Украины сделали неизбежным сокращение добычи нефти в РФ, - Reuters

Масштабные атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру привели к переполнению системы хранения РФ. Это делает сокращение добычи нефти в России неизбежным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников издания в отрасли, удары украинских беспилотников по портам, НПЗ и трубопроводам сократили экспортные возможности РФ на 1 миллион баррелей в сутки.
Собеседники Reuters уточняют, что по состоянию на сейчас примерно пятая часть (20%) общих экспортных мощностей РФ выведена из строя.
Наиболее ощутимый удар был нанесен по балтийским портам Усть-Луга и Приморск. Усть-Луга приостановила экспорт нефти еще неделю назад после серии пожаров, вызванных дронами.
Из-за невозможности отгружать нефть в порту Усть-Луга и перерабатывать ее во внутренних НПЗ, российская нефтепроводная система оказалась переполненной.
При этом, как отметили источники издания, хранилища в РФ быстро заполняются. Это означает, что некоторые месторождения будут вынуждены сократить добычу нефти.
Хотя мировые цены на нефть выросли после атак на Иран в конце февраля, для России сокращение физических объемов продаж станет болезненным ударом. Нефтегазовые доходы обеспечивают около четверти всего государственного бюджета РФ.
Кроме того, ситуация в России усугубляет дефицит на мировом рынке, который уже испытывает шок из-за конфликтов на Ближнем Востоке.
Напомним, в течение последних дней Украина провела серию атак на нефтяные терминалы в российских портах Усть-Луга и Приморск.
Вчера, 2 апреля, стало известно, что экспорт российской нефти через эти порты был приостановлен.
При этом, как отмечают эксперты в отрасли, Россия ежедневно теряет более 70 млн долларов из-за таких атак украинских защитников.