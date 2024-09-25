Атаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISW

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.

Як повідомили джерела РБК-Україна, атака на склад у Тверській області була спецоперацією українських захисників, у якій взяли участь СБУ, ГУР та ССО. Підтверджено, що під удар потрапив склад ракетно-артилерійського управління, де росіяни зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23, ракети для тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи, С-300 та артилерійські боєприпаси.

Удар по складу з ракетами у Торопці Тверській області є важливим досягненням для України. Усього таких складів біля РФ лише 13.

Естонська розвідка вважає, що через удар по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці.

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