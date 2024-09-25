Атаки на склады РФ показали, насколько Запад помогает России своим запретом дальних ударов, - ISW

Напомним, в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием окупантов.

Как сообщили источники РБК-Украина, атака на склад в Тверской области была спецоперацией украинских защитников, в которой приняли участие СБУ, ГУР и ССО. Подтверждено, что под удар попал состав ракетно-артиллерийского управления, где россияне хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23, ракеты для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ, С-300 и артиллерийские боеприпасы.

Удар по складу с ракетами в Торопце является важным достижением для Украины . Таких складов на территории РФ всего 13.

Эстонская разведка считает, что из-за удара по складу в Торопце Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца.

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