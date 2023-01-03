Атаки "Шахедів". Стало відомо, чому дрони не збивають під час руху вздовж Дніпра

"Дрон-камікадзе - це баражуючий боєприпас, артилерійський снаряд вагою бойової частини до 40 кг. Він має крила, фюзеляж, двигун, гвинт, злітає з катапульти і летить туди, куди його спрямували оператори. У цій конструкції є електроніка, яка має GPS-навігацію, навіть декілька: якщо заглушать одну, то працюватиме інша. Дрони програмуються на певні маршрути, летять по супутниковому зв’язку", - розповів Ігнат.

Він нагадав, що під час останніх атак 45 і 39 дронів - усі були знищені.

"Летять дрони по руслу Дніпра, основна мета - це столиця. Два повітряні командування "Схід" та "Південь" знищили певну кількість дронів, деяких на шляху до столиці збили винищувачі, а більшу частину знищено на підступах до Києва. Київська зенітно-ракетна бригада попрацювала доволі успішно", - зазначив Ігнат.

На уточнююче питання, чому дрони не збивають під час руху вздовж Дніпра, він відповів, що "радіолокаційно вони стають менш видимими, що ближче притискаються до землІ".

"Хочеш жити - притискаєшся нижче. Радіолокаційна антена, що виявляє ціль, не буде її бачити, якщо ціль летить нижче рівня антени", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, як раніше розповіли у Повітряних силах, українські захисники за перші дві доби нового року знищили вже 84 дрони, які запустили російські війська.

Нагадаємо, також там оцінили, чи може Росія щоночі атакувати Україну дронами.

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