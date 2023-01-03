Атаки "Шахедов". Стало известно, почему дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра

"Дрон-камикадзе - это баражирующий боеприпас, артиллерийский снаряд весом боевой части до 40 кг. Он имеет крылья, фюзеляж, двигатель, винт, взлетает с катапульты и летит туда, куда его направили операторы. В этой конструкции есть электроника, которая имеет GPS- навигацию, даже несколько: если заглушат одну, то будет работать другая. Дроны программируются на определенные маршруты, летят по спутниковой связи", - рассказал Игнат.

Он напомнил, что во время последних атак 45 и 39 дронов - все были уничтожены.

"Летят дроны по руслу Днепра, основная цель - это столица. Два воздушных командования "Восток" и "Юг" уничтожили определенное количество дронов, некоторые на пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно", - отметил Игнат.

На уточняющий вопрос, почему дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра, он ответил, что "радиолокационно они становятся менее видимыми, чем ближе прижимаются к земле".

"Хочешь жить - прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны", - объяснил Игнат.

Напомним, как ранее рассказали в Воздушных силах, украинские защитники за первые двое суток нового года уничтожили уже 84 дрона, которые запустили российские войска.

Напомним, также там оценили, может ли Россия каждую ночь атаковать Украину дронами.

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