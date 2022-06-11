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Атаки российских оккупантов ограничиваются узкими фронтами, - ISW

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе продолжаются жестокие бои. Российские оккупанты в основном остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Украина ускоряет свои запросы на более совершенные системы вооружения, предоставленные Западом на фоне сообщений о росте преимуществ российской артиллерии.

Учитывая нынешнюю распространенность затяжных позиционных боев, особенно в районе Северодонецка - Лисичанска, украинским войскам срочно требуются новые поставки артиллерийских систем.

Поскольку украинские войска используют последние запасы оружейных систем и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставки боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия станет все более решающей в боях на востоке Украины.

Ключевые выводы аналитиков Института:

  • Украинские чиновники ужесточают срочные запросы на западные системы вооружения из-за превосходства российской артиллерии.
  • Российские войска продолжают наземные штурмы в Северодонецке, но по состоянию на 10 июня еще не имеют полного контроля над городом.
  • Захватчики готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск и добились незначительных успехов к северу от города.
  • Оккупанты продолжают усилия по перерезанию трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.
  • Сообщается, что русские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им продолжить контроль над побережьем Черного моря.

Напомним, 9 июня российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте".

Также российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке.

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