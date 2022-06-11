Атаки российских оккупантов ограничиваются узкими фронтами, - ISW

На Донбассе продолжаются жестокие бои. Российские оккупанты в основном остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Украина ускоряет свои запросы на более совершенные системы вооружения, предоставленные Западом на фоне сообщений о росте преимуществ российской артиллерии.
Учитывая нынешнюю распространенность затяжных позиционных боев, особенно в районе Северодонецка - Лисичанска, украинским войскам срочно требуются новые поставки артиллерийских систем.
Поскольку украинские войска используют последние запасы оружейных систем и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставки боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия станет все более решающей в боях на востоке Украины.
Ключевые выводы аналитиков Института:
Напомним, 9 июня российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте".
Также российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.