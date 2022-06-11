Атаки російських окупантів обмежуються вузькими фронтами, - ISW

Відзначається, що Україна прискорює свої запити на більш досконалі системи озброєння, надані Заходом на тлі повідомлень про зростання переваг російської артилерії.

Враховуючи нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєвєродонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем.

Оскільки українські війська використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія стане все більш вирішальною в боях на сході України.

Ключові висновки аналітиків Інституту:

Українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.

Російські війська продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.

Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і домоглися незначних успіхів на північ від міста.

Окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.

Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

Нагадаємо, 9 червня російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".

Також російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

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