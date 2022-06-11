Атаки російських окупантів обмежуються вузькими фронтами, - ISW

На Донбасі тривають жорстокі бої. Російські окупанти в основному залишаються прив'язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Відзначається, що Україна прискорює свої запити на більш досконалі системи озброєння, надані Заходом на тлі повідомлень про зростання переваг російської артилерії.
Враховуючи нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєвєродонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем.
Оскільки українські війська використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія стане все більш вирішальною в боях на сході України.
Ключові висновки аналітиків Інституту:
Нагадаємо, 9 червня російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".
Також російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.
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