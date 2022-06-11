Атаки российских оккупантов ограничиваются узкими фронтами, - ISW
На Донбассе продолжаются жестокие бои. Российские оккупанты в основном остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Украина ускоряет свои запросы на более совершенные системы вооружения, предоставленные Западом на фоне сообщений о росте преимуществ российской артиллерии.
Учитывая нынешнюю распространенность затяжных позиционных боев, особенно в районе Северодонецка - Лисичанска, украинским войскам срочно требуются новые поставки артиллерийских систем.
Поскольку украинские войска используют последние запасы оружейных систем и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставки боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия станет все более решающей в боях на востоке Украины.
Ключевые выводы аналитиков Института:
- Украинские чиновники ужесточают срочные запросы на западные системы вооружения из-за превосходства российской артиллерии.
- Российские войска продолжают наземные штурмы в Северодонецке, но по состоянию на 10 июня еще не имеют полного контроля над городом.
- Захватчики готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск и добились незначительных успехов к северу от города.
- Оккупанты продолжают усилия по перерезанию трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.
- Сообщается, что русские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им продолжить контроль над побережьем Черного моря.
Напомним, 9 июня российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте".
Также российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке.
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