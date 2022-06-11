ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Атаки російських окупантів обмежуються вузькими фронтами, - ISW

Новость на русском →
Донбас, Субота 11 червня 2022 04:10
Атаки російських окупантів обмежуються вузькими фронтами, - ISW Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

На Донбасі тривають жорстокі бої. Російські окупанти в основному залишаються прив'язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Відзначається, що Україна прискорює свої запити на більш досконалі системи озброєння, надані Заходом на тлі повідомлень про зростання переваг російської артилерії.

Враховуючи нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєвєродонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем.

Оскільки українські війська використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія стане все більш вирішальною в боях на сході України.

Ключові висновки аналітиків Інституту:

  • Українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.
  • Російські війська продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.
  • Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і домоглися незначних успіхів на північ від міста.
  • Окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.
  • Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

Нагадаємо, 9 червня російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".

Також російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз