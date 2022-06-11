Атаки російських окупантів обмежуються вузькими фронтами, - ISW

На Донбасі тривають жорстокі бої. Російські окупанти в основному залишаються прив'язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Відзначається, що Україна прискорює свої запити на більш досконалі системи озброєння, надані Заходом на тлі повідомлень про зростання переваг російської артилерії.

Враховуючи нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєвєродонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем.

Оскільки українські війська використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія стане все більш вирішальною в боях на сході України.

Ключові висновки аналітиків Інституту:

Українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.

Російські війська продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.

Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і домоглися незначних успіхів на північ від міста.

Окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.

Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

Нагадаємо, 9 червня російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".

Також російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

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