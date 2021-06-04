После атаки российских хакеров фабрики JBS полностью восстановили работу

Крупнейший производитель мяса в мире компания JBS сообщила о полном восстановлении работы всех предприятий после российской кибератаки . Пришлось ли ей выплатить выкуп, который требовали киберпреступники, не уточняется.

JBS заявила, что злоумышленники не получили доступ к личным данным клиентов, поставщиков или сотрудников.

Из-за приостановки работы нескольких предприятий компания потеряла объем производства примерно равный объему одного рабочего дня, этот объем производства в глобальном бизнесе планируется восстановить к концу следующей недели.

Напомним, кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии. Аналитики считают, что перебои в работе JBS из-за кибератак уже повлияли на рынок мяса.

В воскресенье, 30 мая, JBS USA определила, что является целью организованной атаки кибербезопасности, которая коснулась некоторых серверов, которые поддерживают ее североамериканские и австралийские ІТ-системы. Это привело к задержке транзакций компании с клиентами и поставщиками. Известно, что компания контролирует около 20% мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней в США.