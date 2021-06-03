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ФБР подтвердило связь кибератаки на JBS с российскими хакерами

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США, Четверг 03 июня 2021 04:39
ФБР подтвердило связь кибератаки на JBS с российскими хакерами Фото: в Белом доме пообещали поднять вопрос кибератак во время саммита Байдена и Путина (AltumCode/unsplash)
Автор: Даша Харченко

В ФБР заявили, что за кибератаку на одну из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS отвечает связанная с Россией хакерская группа REvil, также известная как Sodinokibi. Компания JBS возобновила свою работу.

Об этом сообщает NY1.

В Белом доме пообещали поднять вопрос кибератак во время саммита президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

"Наши системы снова в сети, и мы не жалеем ресурсов для борьбы с этой угрозой, - заявил Андре Ногейра, генеральный директор JBS USA. - У нас есть планы по кибербезопасности для решения таких проблем, и мы успешно их выполняем".

В ФБР заявили, что прилагают все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Атаку приписывают REvil и Sodinokibi.

Напомним, кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии. Аналитики считают, что перебои в работе JBS из-за кибератак уже повлияли на рынок мяса.

В воскресенье, 30 мая, JBS USA определила, что является целью организованной атаки кибербезопасности, которая коснулась некоторых серверов, которые поддерживают ее североамериканские и австралийские ІТ-системы. Это привело к задержке транзакций компании с клиентами и поставщиками. Известно, что компания контролирует около 20% мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней в США.

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