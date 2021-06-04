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Після атаки російських хакерів фабрики JBS повністю відновили роботу

Автор: Артур Родивилов

Найбільший виробник м'яса в світі компанія JBS повідомила про повне відновлення роботи всіх підприємств після російської кібератаки. Чи довелося їй виплатити викуп, який вимагали кіберзлочинці, не уточнюється.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Через призупинення роботи декількох підприємств компанія втратила обсяг виробництва приблизно рівний обсягу одного робочого дня, цей обсяг виробництва в глобальному бізнесі планується відновити до кінця наступного тижня.

JBS заявила, що зловмисники не отримали доступ до особистих даних клієнтів, постачальників або співробітників.

Нагадаємо, кібератака на велику бразильську кампанію JBS зупинила виробництво м'яса у Північній Америці та Австралії. Аналітики вважають, що перебої в роботі JBS через кібератаки вже вплинули на ринок м'яса.

У неділю, 30 травня, JBS USA визначила, що є метою організованої атаки кібербезпеки, яка торкнулася деяких серверів, які підтримують її північноамериканські та австралійські ІТ-системи. Це призвело до затримки транзакцій компанії з клієнтами та постачальниками. Відомо, що компанія контролює близько 20% потужностей по забою великої рогатої худоби та свиней в США.

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