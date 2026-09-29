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Атаки РФ стають дедалі ближче до кордону Польщі: Туск попередив про складні місяці

15:44 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Атаки РФ стають дедалі ближче до кордону Польщі: Туск попередив про складні місяці Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що російські атаки по Україні дедалі ближче до кордону країни, тому польські служби готуються до можливих загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP INFO.

Перед засіданням Ради міністрів Туск заявив, що Польщу чекають "дуже складні тижні та місяці" через агресивні дії Росії проти України.

За його словами, російські атаки дедалі ближче підходять до польського кордону. Водночас уряд та силові структури зосереджені на тому, щоб загроза не поширилася на територію країни.

Польський прем'єр зазначив, що авіацію доводиться неодноразово піднімати через російські удари поблизу польського кордону.

"Щоночі чи щодобу ми змушені неодноразово піднімати в повітря нашу авіацію", - заявив Туск.

Він додав, що йдеться не лише про атаки поблизу самого кордону, а й про удари по прикордонних переходах та інфраструктурі.

Польща координує дії з Україною

Туск також наголосив на важливості оперативної взаємодії з Україною. За його словами, польська сторона отримує інформацію про повітряні загрози, які наближаються до кордону.

Прем'єр зазначив, що українські військові намагаються не лише попереджати Польщу про такі об'єкти, а й знищувати загрозу ще над територією України.

Нагадуємо, що 28 вересня російський реактивний дрон упав у селі Старовойтове Ковельського району Волинської області, приблизно за 2 км від кордону з Польщею.

Тоді ударною хвилею було пошкоджено приміщення пункту пропуску "Ягодин".

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Російська Федерація Польща Дональд Туск
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