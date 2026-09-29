Атаки РФ становятся все ближе к границе Польши: Туск предупредил о сложных месяцах

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что российские атаки по Украине все ближе к границе страны, поэтому польские службы готовятся к возможным угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP INFO .

Перед заседанием Совета министров Туск заявил, что Польшу ждут "очень сложные недели и месяцы" из-за агрессивных действий России против Украины.

По его словам, российские атаки все ближе подходят к польской границе. В то же время, правительство и силовые структуры сосредоточены на том, чтобы угроза не распространилась на территорию страны.

Польский премьер отметил, что авиацию приходится неоднократно поднимать из-за российских ударов вблизи польской границы.

"Каждую ночь или ежесуточно мы вынуждены неоднократно поднимать в воздух нашу авиацию", - заявил Туск.

Он добавил, что речь идет не только об атаках у самой границы, но и об ударах по пограничным переходам и инфраструктуре.

Польша координирует действия с Украиной

Туск также отметил важность оперативного взаимодействия с Украиной. По его словам, польская сторона получает информацию о приближающихся к границе воздушных угрозах.

Премьер отметил, что украинские военные пытаются не только предупреждать Польшу о таких объектах, но и уничтожать угрозу еще над территорией Украины.