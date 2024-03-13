Атаки на НПЗ торкнулись понад 10% потужностей Росії, - Bloomberg

За останні два дні в Російській Федерації було пошкоджено об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ми повідомляли, що 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі. Виникла пожежа.
Сьогодні зранку стало відомо, що у Рязані безпілотники атакували нафтозавод, через що там виникла пожежа. Крім цього також відомо, що дрони "впали" на територію Новошахтинського НПЗ.
Джерело РБК-Україна розповіло, що Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи в РФ. Йдеться про НПЗ в Рязані, в Кстово Нижегородської області та в Кірішах Ленінградської області.
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