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Атаки на НПЗ торкнулись понад 10% потужностей Росії, - Bloomberg

Фото: в Росії пошкоджено об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

За останні два дні в Російській Федерації було пошкоджено об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Пожежі на НПЗ та нафтобазах у Росії

Ми повідомляли, що 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі. Виникла пожежа.

Сьогодні зранку стало відомо, що у Рязані безпілотники атакували нафтозавод, через що там виникла пожежа. Крім цього також відомо, що дрони "впали" на територію Новошахтинського НПЗ.

Джерело РБК-Україна розповіло, що Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи в РФ. Йдеться про НПЗ в Рязані, в Кстово Нижегородської області та в Кірішах Ленінградської області.

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