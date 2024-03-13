Атаки на НПЗ торкнулись понад 10% потужностей Росії, - Bloomberg

Пожежі на НПЗ та нафтобазах у Росії

Ми повідомляли, що 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі. Виникла пожежа.

Сьогодні зранку стало відомо, що у Рязані безпілотники атакували нафтозавод, через що там виникла пожежа. Крім цього також відомо, що дрони "впали" на територію Новошахтинського НПЗ.

Джерело РБК-Україна розповіло, що Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи в РФ. Йдеться про НПЗ в Рязані, в Кстово Нижегородської області та в Кірішах Ленінградської області.

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