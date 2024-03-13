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Атаки на НПЗ затронули более 10% мощностей России, - Bloomberg

Фото: в России повреждены объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

За последние два дня в Российской Федерации были повреждены объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пожары на НПЗ и нефтебазах в России

Мы сообщали, что 12 марта беспилотник попал в резервуар нефтехранилища в Орле. Возник пожар.

Сегодня утром стало известно, что в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод, из-за чего возник пожар. Кроме этого также известно, что дроны "упали" на территорию Новошахтинского НПЗ.

Источник РБК-Украина рассказал, что Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода в РФ. Речь идет о НПЗ в Рязани, Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области.

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