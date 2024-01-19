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Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом - операція ГУР, - джерела

Фото: Тамбовський пороховий завод (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Українські безпілотники атакували нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод. Обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.

Нафтобаза у Брянській області

Так, сьогодні місцеві Telegram-канали поширили кадри пожежі на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах - це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Зауважмо, що атаку на нафтобазу підтвердив і губернатор регіону Олександр Богомаз. Але, за його версією, російські військові "змогли придушити дрон засобами радіоелектронної боротьби", однак при знищенні дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу. В результаті загорілися резервуари з пальним. Традиційно, у росіян "без постраждалих".

Як видно з та відео, пожежа на нафтобазі, яка належить "Роснафті", значна, з місця підіймається величезний стовп чорного диму.

 

Тамбовський пороховий завод 

Крім того, сьогодні росіяни почали жалітися й на атаку на Тамбовський пороховий завод, що розташований у російському місті Котовську, і де виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Джерела РБК-Україна також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що дрон нібито "звалився" на територію порохового заводу, зокрема на майданчик біля цеху зі змішування порохів. 

Зауважмо, що Тамбовський пороховий завод є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, за даними прокремлівських ЗМІ, підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації "Ростех".

Нагадаємо, що вчора, за даними джерел РБК-Україна в спецслужбах, ГУР вдалося атакувати нафтобазу у Санкт-Петербурзі.

На додаток, під час нальоту БПЛА на Росію один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про його палац на Валдаї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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НАФТАатака дронівГУРБрянская область