Атаки на несколько часов или недель: какие планы ударов по Ирану рассматривает Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. В Белом доме уже обсуждают несколько сценариев новых атак, которые могут занять от нескольких часов до нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

По словам советников американского президента, новый раунд ударов может начаться вскоре после промежуточных выборов. В то же время, окончательного решения Трамп пока не принял.

Какие варианты ударов рассматривает Трамп

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хэгсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн представили Трампу и вице-президенту Джей Ди Венсу несколько вариантов дальнейших военных действий.

К обсуждению также присоединился адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США, которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

По информации издания, президент может выбрать короткую операцию на несколько часов, удары в течение нескольких дней или длительную кампанию, которая продлится неделями.

Отдельный сценарий предполагает сохранение американской морской блокады в Ормузском проливе. Вашингтон может использовать ее в качестве инструмента давления на Тегеран, угрожая возобновлением боевых действий. В то же время, Трамп может решить отказаться от такого шага.

Сторонники новых ударов убеждают президента, что экономическое давление на Иран уже приносит результат, а дополнительные военные действия могут вынудить его руководство сесть за стол переговоров.

Один из вариантов предполагает длительную кампанию против оборонных объектов Ирана. Речь идет о возвращении к подходу, который США применяли в начале войны, прежде чем переориентировать удары на иранские силы вблизи Ормузского пролива.

Также американская сторона рассматривает возможность атак на иранскую инфраструктуру. Вашингтон может обосновывать такие действия тем, что соответствующие объекты используются одновременно для гражданских и военных нужд. Однако это не устраняет угрозу мирному населению, а сами удары могут нарушать международное гуманитарное право.

Еще один сценарий предполагает многодневную военную кампанию против ядерной программы Ирана.

В Белом доме также ожидают, что возобновление атак может поддержать премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Его политическое будущее остается неопределенным после выборов в Израиле, а продолжение войны, как считают собеседники издания, может отвечать его интересам.

Почему новые удары могут не дать результата

Даже масштабная военная кампания не гарантирует, что Иран согласится на уступки. Тегеран может выдержать новые атаки и использовать это, чтобы продемонстрировать устойчивость своего режима.

Часть оцепления Трампа надеется, что для возвращения Ирана к переговорам хватит самой угрозы ударов. Однако такая тактика уже не раз не давала ожидаемого результата.

Еще одна проблема состоит в том, что ни один из предложенных сценариев не дает четкого ответа на вопрос об угрозах со стороны иранских союзников в регионе. В первую очередь речь идет о хуситах в Йемене, которые недавно начали атаковать Саудовскую Аравию. Устранение угрозы со стороны таких группировок являлось одной из заявленных целей войны.

Кроме того, новая военная операция может спровоцировать рост мировых цен на нефть. Это создаст дополнительную экономическую нагрузку для США и их союзников. Иран также может ответить своими ударами, что приведет к дальнейшему расширению конфликта.

Один из чиновников, с которыми пообщалось издание, связал недавнее изменение позиции Трампа по отношению к Украине с его желанием увеличить поставки российских энергоносителей на мировой рынок. Это могло бы отчасти компенсировать последствия возможных военных действий США на Ближнем Востоке.