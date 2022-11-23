Атаки на енергетику не допоможуть Росії укріпити свої позиції у війні, - Маляр

Російські окупанти не зможуть укріпити свої позиції у війні проти України шляхом атак на енергетичну інфраструктури.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
За її словами, останнім часом переважна більшість ракетних ударів росіян спрямована по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Вона додала, що це атаки насамперед по цивільному населенню, яке так само незламне, як і наші військові.
"Атаки на енергетику не допоможуть Росії укріпити свої позиції у цій війні. Знищення об’єктів енергетичної інфраструктури не вплине на спроможність наших Сил оборони зупиняти ворога та звільняти тимчасово окуповані території. Наші військові готові до ведення бойових дій у будь-яких умовах", - написала Маляр.
Заступниця міністра оборони зазначає, що атаки не ослаблять і мотивацію цивільного населення.
"Ворог помиляється, якщо вважає, що знищення енергоінфраструктури спрямує зусилля українців переважно на захист тилу та відволікатиме від фронту на сході та півдні. У нас сьогодні скрізь фронт. І цивільне населення бореться з ворогом так само як і військові - теж на всіх фронтах", - написала Маляр.
Вона підкреслила, що країна згуртована як ніколи. Наразі навіть немає потреба когось втішати і надихати на продовження боротьби. Всі й там мотивовані і впевнені у перемозі України.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що майже 50% енергетичної системи виведена з ладу через обстріли росіян.
Окрім того, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що загарбники пошкодили майже всі великі ТЕС і ГЕС в Україні.
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