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Атаки на энергетику не помогут России укрепить свои позиции в войне, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не смогут укрепить свои позиции в войне против Украины путем атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

По ее словам, в последнее время подавляющее большинство ракетных ударов россиян направлено по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Она добавила, что это атаки прежде всего по гражданскому населению, которое так же несокрушимо, как и наши военные.

"Атаки на энергетику не помогут России укрепить свои позиции в этой войне. Уничтожение объектов энергетической инфраструктуры не повлияет на способность наших сил обороны останавливать врага и освобождать временно оккупированные территории. Наши военные готовы к ведению боевых действий в любых условиях", - написала Маляр.

Замминистра обороны отмечает, что атаки не ослабят и мотивацию гражданского населения.

"Враг ошибается, если считает, что уничтожение энергоинфраструктуры направит усилия украинцев преимущественно на защиту тыла и будет отвлекать от фронта на востоке и юге. У нас сегодня везде фронт. И гражданское население борется с врагом так же, как и военные - тоже на всех фронтах", - написала Маляр.

Она подчеркнула, что страна сплочена как никогда. На данный момент даже нет нужды кого-то утешать и вдохновлять на продолжение борьбы. Все и там мотивированы и уверены в победе Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что почти 50% энергетической системы выведена из строя из-за обстрелов россиян.

Кроме того, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что захватчики повредили почти все крупные ТЭС и ГЭС в Украине.

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