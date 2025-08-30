Атака на Запоріжжя: у місті пошкоджено будинки, є загиблий

В ніч на 30 серпня російські терористи вчинили комбіновану атаку дронами і ракетами на Запоріжжя. Внаслідок ударів одна людина загинула, шестеро були врятовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.
На місці працюють підрозділи ДСНС, медики й піротехніки. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби міста.
Рятувальники також оприлюднили фото наслідків ворожих влучань.
Вночі російські терористи обстріляли Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.
Однією з цілей атаки було місто Запоріжжя. Ворог ударив по обласному центру дронами і крилатими ракетами. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, на місці ударів спалахнули пожежі.
