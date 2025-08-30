Атака на Запоріжжя: у місті пошкоджено будинки, є загиблий

"Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики й піротехніки. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби міста.

Рятувальники також оприлюднили фото наслідків ворожих влучань.