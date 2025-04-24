Атака по Україні зачепила "Укрзалізницю": поранені працівники, що з рухом поїздів

Під час масованої атаки по Україні були поранені працівники "Укрзалізниці". В компанії розповіли, чи вплинув обстріл на рух поїздів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в результаті комбінованої атаки по Україні було поранено двох залізничників - провідника у Житомирі та машиніста в Києві.
"Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі", - додали УЗ.
В Києві та у Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.
Водночас поїзди продовжують рухатись за графіком.
Російські війська атакували Україну дронами, ракетами, зокрема балістикою в ніч на 24 квітня.
Під ударом був Київ та інші міста України. У Києві наразі відомо про 9 загиблих і 70 поранених. Через атаку в столиці сталися 10 пожеж.
Крім того, по Харкову окупанти вдарили ракетами сім разів. Уже в середині ночі Харків був атакований ще й дронами. У Харкові постраждали двоє людей.
Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. Детальніше про атаку РФ на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.