Атака по Україні зачепила "Укрзалізницю": поранені працівники, що з рухом поїздів

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами, ракетами, зокрема балістикою в ніч на 24 квітня.

Під ударом був Київ та інші міста України. У Києві наразі відомо про 9 загиблих і 70 поранених. Через атаку в столиці сталися 10 пожеж.

Крім того, по Харкову окупанти вдарили ракетами сім разів. Уже в середині ночі Харків був атакований ще й дронами. У Харкові постраждали двоє людей.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. Детальніше про атаку РФ на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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