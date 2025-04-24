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Атака по Украине задела "Укрзализныцю": ранены работники, что с движением поездов

Фото: из-за атаки РФ по Украине ранены работники "Укрзализныци" 24 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Украине были ранены работники "Укрзализныци". В компании рассказали, повлиял ли обстрел на движение поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов ранены железнодорожники в двух городах

В частности, в результате комбинированной атаки по Украине были ранены два железнодорожника - проводник в Житомире и машинист в Киеве.

"Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи", - добавили УЗ.

Последствия атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру: что с движением поездов

В Киеве и в Харьковской области в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги.
Последствия атаки РФ по "Укрзализныце" (t.me/UkrzalInfo)

В то же время поезда продолжают двигаться по графику.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска атаковали Украину дронами, ракетами, в том числе баллистикой в ночь на 24 апреля.

Под ударом был Киев и другие города Украины. В Киеве на данный момент известно про 9 погибших и 70 раненых. Из-за атаки в столице произошли 10 пожаров.

Кроме того, по Харькову оккупанты ударили ракетами семь раз. Уже в середине ночи Харьков был атакован еще и дронами. В Харькове пострадали двое людей.

Также россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. Подробнее об атаке РФ на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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