Атака по Украине задела "Укрзализныцю": ранены работники, что с движением поездов

Во время массированной атаки по Украине были ранены работники "Укрзализныци". В компании рассказали, повлиял ли обстрел на движение поездов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.
В частности, в результате комбинированной атаки по Украине были ранены два железнодорожника - проводник в Житомире и машинист в Киеве.
"Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи", - добавили УЗ.
В Киеве и в Харьковской области в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги.
В то же время поезда продолжают двигаться по графику.
Российские войска атаковали Украину дронами, ракетами, в том числе баллистикой в ночь на 24 апреля.
Под ударом был Киев и другие города Украины. В Киеве на данный момент известно про 9 погибших и 70 раненых. Из-за атаки в столице произошли 10 пожаров.
Кроме того, по Харькову оккупанты ударили ракетами семь раз. Уже в середине ночи Харьков был атакован еще и дронами. В Харькове пострадали двое людей.
Также россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. Подробнее об атаке РФ на Украину - читайте в материале РБК-Украина.
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