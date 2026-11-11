Атака України на Санкт-Петербург: у РФ заявили про загибель льотчиків

"Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже, дуже дорого. Вічного польоту, браття...", - написав Туманов.

Fighterbomber першим визнав загибель російських льотчиків (Фото: скриншот)

Він не уточнив, за яких обставин загинули льотчики та який саме повітряний борт могла втратити російська армія.

Однак інші російські Телеграм-канали стверджують, що йдеться про ударний гелікоптер Ка-52.

Російські Телеграм-канали пишуть про втрату Ка-52 і екіпажа (Фото: скриншот)

Водночас Міністерство оборони РФ не повідомляло про втрату військового літака чи вертольота. Однак у відомстві не приховують, що минулої ночі Україна здійснила масштбану атаку на різні російські регіони. Відомо, що загалом ЗСУ застосували понад 627 дронів.

Тим часом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про пожежу в порту Усть-Луга, яка виникла внаслідок атаки безпілотників. За його словами, в результаті інциденту постраждали троє людей, а над регіоном нібито збили 150 БпЛА.

Що важливо розуміти, порт Усть-Луга - один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі, через який здійснюється експорт російської нафти.