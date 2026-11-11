23 регіони під ударом: Україна атакувала РФ сотнями дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві стверджують, що російські сили ППО нібито перехопили та знищили 627 українських безпілотників літакового типу над територіями:

Бєлгородської області;

Брянської області;

Воронезької області;

Волгоградської області;

Володимирської області;

Калузької області;

Кіровської області;

Курської області;

Ленінградської області;

Новгородської області;

Орловської області;

Псковської області;

Ростовської області;

Самарської області;

Саратовської області;

Смоленської області;

Тверської області;

Тульської області;

Ульяновської області;

Московського регіону;

Краснодарського краю;

Республіки Татарстан;

окупованого Криму;

акваторією Азовського моря.

У ніч на 11 листопада українські безпілотники здійснили атаку порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Внаслідок ударів на території об'єкта виникла пожежа.

На опублікованих у мережі відео видно масштабне займання на території порту. Губернатор Ленінградської області підтвердив атаку на портову зону Усть-Луги.

За його словами, після влучання кількох дронів там спалахнула пожежа. Троє працівників дістали поранення, однак їхньому життю нічого не загрожує.

Також губернатор заявив, що протягом ночі над регіоном нібито збили 150 безпілотників. За підрахунками "ТАСС", це наймасштабніша атака на Ленінградську область від початку року.

Водночас на тлі пожежі до об'єкта продовжували наближатися нові безпілотники.

Що важливо розуміти, Усть-Луга є одним із найбільших російських портів на Балтійському морі. Через нього РФ експортує нафту, нафтопродукти та інші сировинні вантажі. Тому об'єкт має важливе значення для російського експорту та наповнення державного бюджету.