Атака Украины на Санкт-Петербург: в РФ заявили о гибели лётчиков

Российские пилоты погибли во время отражения массированной атаки Сил обороны Украины на Санкт-Петербург.
Об этом заявил российский Z-блогер Илья Туманов, автор Telegram-канала Fighterbomber, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост.
"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень дорого. Вечного полета, братья...", - написал Туманов.
Он не уточнил, при каких обстоятельствах погибли летчики и какой именно воздушный борт могла потерять российская армия.
Однако другие российские Телеграмм-каналы утверждают, что речь идет об ударном вертолете Ка-52.
В то же время Министерство обороны РФ не сообщало о потере военного самолета или вертолета. Однако в ведомстве не скрывают, что минувшей ночью Украина совершила массштбанную атаку на разные российские регионы. Известно, что всего ВСУ применили более 627 дронов.
Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о пожаре в порту Усть-Луга, возникшем в результате атаки беспилотников. По его словам, в результате инцидента пострадали три человека, а над регионом якобы сбили 150 БпЛА.
Что важно понимать, порт Усть-Луга - один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт российской нефти.
Ранее РБК-Украина рассказывало все подробности, а также последствия новой массированной атаки ВСУ на 23 региона России.
Кроме того, стало известно, как украинская ПВО отражала воздушное нападение врага ночью 11 ноября.