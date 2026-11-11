Атака Украины на Санкт-Петербург: в РФ заявили о гибели лётчиков

"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень дорого. Вечного полета, братья...", - написал Туманов.

Fighterbomber первым признал гибель российских лётчиков (Фото: скриншот)

Он не уточнил, при каких обстоятельствах погибли летчики и какой именно воздушный борт могла потерять российская армия.

Однако другие российские Телеграмм-каналы утверждают, что речь идет об ударном вертолете Ка-52.

Российские Телеграмм-каналы пишут о потере Ка-52 и экипажа (Фото: скриншот)

В то же время Министерство обороны РФ не сообщало о потере военного самолета или вертолета. Однако в ведомстве не скрывают, что минувшей ночью Украина совершила массштбанную атаку на разные российские регионы. Известно, что всего ВСУ применили более 627 дронов.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о пожаре в порту Усть-Луга, возникшем в результате атаки беспилотников. По его словам, в результате инцидента пострадали три человека, а над регионом якобы сбили 150 БпЛА.

Что важно понимать, порт Усть-Луга - один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт российской нефти.