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Атака "Цирконів" на Київ може повторитися, але масованого удару не буде, - експерт

Фото: російська ракета "Циркон" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Російські терористи можуть знову атакувати Київ ракетами "Циркон", однак масованого удару найближчим часом не буде. Адже у країни-агресора немає достатньої кількості цих ракет.

На думку експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерія Романенка, росіяни запускають "Циркони" на Київ, щоб з'ясувати, чи дістане їх система ППО Patriot.

"Росіяни хочуть мати "козирний" засіб ураження, який не можна відбити. Ось і тестують у Києві. Наприклад, щоб перед якимись переговорами завдати показового удару. Якби "Циркон" пробивав нашу ППО, можливо, колись ударили б масовано. Поки ж вони зрозуміли, що "Циркони" збиваються і крити нічим. Будуть і надалі тестувати, відпрацьовувати інші траєкторії, тактичні прийоми. Під прикриттям крилатих ракет або балістики, але намагатимуться", - зазначив експерт.

При цьому, за його словами, масованих пусків "Цирконів" найближчим часом не буде.

"Бо у росіян їх просто немає в достатній кількості. У них десяток, не більше. Масово по наземних цілях вони вдарити не зможуть. Та й основні проблеми "Циркону" досі не вирішені - точність влучання, керування та ефективність бойової частини", - пояснив Романенко.

Атаки "Цирконів" по Україні

Нещодавно ЗМІ заявили про те, що Російська Федерація під час атаки проти України, 7 лютого, могла застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Повторно ворог застосував вищезгадану ракету вже 25 березня. Тоді ж експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету.

Як розповідав речник Повітряних сил Ілля Євлаш, для збиття вищезгаданої ракети Україна застосовує протибалістичні комплекси як, наприклад, SAMP/T чи Patriot.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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