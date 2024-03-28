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Атака "Цирконов" на Киев может повториться, но массированного удара не будет, - эксперт

Фото: российская ракета "Циркон" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Российские террористы могут снова атаковать Киев ракетами "Циркон", однако массированного удара в ближайшее время не будет. Ведь у страны-агрессора нет достаточного количества этих ракет.

По мнению эксперта по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко, россияне запускают "Цирконы" на Киев, чтобы выяснить, получит ли их система ПВО Patriot.

"Россияне хотят иметь "козырное" средство поражения, которое нельзя отбить. Вот и тестируют в Киеве. Например, чтобы перед какими-то переговорами нанести показательный удар. Если бы "Циркон" пробивал нашу ПВО, возможно, когда-нибудь ударили бы массированно. Пока же они поняли, что "Цирконы" сбиваются и крыть нечем. Будут и дальше тестировать, отрабатывать другие траектории, тактические приемы. Под прикрытием крылатых ракет или баллистики, но постараются", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, массированных пусков "Цирконов" в ближайшее время не будет.

"Ибо у россиян их просто нет в достаточном количестве. У них десяток, не больше. Массово по наземным целям они ударить не смогут. Да и основные проблемы "Циркона" до сих пор не решены - точность попадания, управления и эффективности боевой части", - пояснил Романенко.

Атаки "Цирконов" по Украине

Недавно СМИ заявили о том, что Российская Федерация во время атаки против Украины, 7 февраля, могла применить противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон". Повторно враг применил вышеупомянутую ракету уже 25 марта. Тогда эксперты смогли собрать большее количество обломков и лучше исследовать ракету.

Как рассказывал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, для сбивания вышеупомянутой ракеты Украина применяет противобаллистические комплексы такие как, например, SAMP/T или Patriot.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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