Атака "Цирконов" на Киев может повториться, но массированного удара не будет, - эксперт

По мнению эксперта по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко, россияне запускают "Цирконы" на Киев, чтобы выяснить, получит ли их система ПВО Patriot.

"Россияне хотят иметь "козырное" средство поражения, которое нельзя отбить. Вот и тестируют в Киеве. Например, чтобы перед какими-то переговорами нанести показательный удар. Если бы "Циркон" пробивал нашу ПВО, возможно, когда-нибудь ударили бы массированно. Пока же они поняли, что "Цирконы" сбиваются и крыть нечем. Будут и дальше тестировать, отрабатывать другие траектории, тактические приемы. Под прикрытием крылатых ракет или баллистики, но постараются", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, массированных пусков "Цирконов" в ближайшее время не будет.

"Ибо у россиян их просто нет в достаточном количестве. У них десяток, не больше. Массово по наземным целям они ударить не смогут. Да и основные проблемы "Циркона" до сих пор не решены - точность попадания, управления и эффективности боевой части", - пояснил Романенко.