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Атака на ВОТ Крыма: что удалось поразить дронам

07:21 26.07.2026 Вс
1 мин
Какие последствия удара по оккупантам в Крыму?
aimg Филипп Бойко
Атака на ВОТ Крыма: что удалось поразить дронам Фото: пожарный МЧС РФ (МЧС РФ)
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Сразу в нескольких городах временно оккупированного Россией полуострова зафиксированы атаки "неизвестных дронов". Местные "власти" пока не подтвердили результаты ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-канал Exilenova+.

Удары по разным районам и городам Крыма происходили в эту ночь. Известно как минимум о поражении Таврической ТЭС недалеко от Симферополя.

Эту электростанцию оккупанты запустили в работу еще в 2019 году. Она имеет мощность 470 МВт.

Это не первая атака этого объекта инфраструктуры российских захватчиков. Буквально месяц назад туда уже наведывались "неизвестные дроны". После удара горела как сама ТЭС, так и другие инфраструктурные газовые объекты рядом.

Также местные жители информируют, что ночью атаковали Ялту и Феодосию. Хотя пока результат ударов неизвестен.

Контекст новости

ВСУ ежедневно проводят операцию "Крымский рубильник off". За последние несколько суток поражено около 20 объектов на временно оккупированной территории полуострова.

В течение 21-22 июля Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины в рамках операции "Крымский рубильник off"

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