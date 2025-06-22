Атака США по Ірану: Fox News розкрив, чим завдали удару

Ведучий програми "Ганніті" Шон Ганніті заявив у суботу ввечері, що американський президент Дональд Трамп повідомив йому подробиці про удари США по Ірану.

За словами ведучого, США під час ударів по іранському ядерному об'єкту в Фордо використали шість бомб для знищення бункерів - кожна з яких важить 15 тонн.

Він також розповів, що бомби були скинуті з американських стелс-бомбардувальників B-2.

Крім того, повідомляється, що в атаках на об'єкти в Нанаці та Ісфахані було використано 30 ракет "Томагавк", запущених з американських підводних човнів.

США застосували бомбу "знищувач бункерів"

Два анонімні джерела, знайомі з операцією повідомили CNN, що під час ударів по іранських ядерних об'єктах Сполучені Штати застосували бомбу масованого проникнення боєприпасів (MOP) GBU-57A.