Атака США по Ирану: Fox News раскрыл, чем нанесли удар

Соединенные Штаты Америки во время удара по Ирану использовали аж шесть бомб, чтобы уничтожить бункеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Fox News.
Ведущий программы "Ганнити" Шон Ганнити заявил в субботу вечером, что американский президент Дональд Трамп сообщил ему подробности об ударах США по Ирану.
По словам ведущего, США во время ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо использовали шесть бомб для уничтожения бункеров - каждая из которых весит 15 тонн.
Он также рассказал, что бомбы были сброшены с американских стелс-бомбардировщиков B-2.
Кроме того, сообщается, что в атаках на объекты в Нанаке и Исфахане было использовано 30 ракет "Томагавк", запущенных с американских подводных лодок.
Два анонимных источника, знакомые с операцией сообщили CNN, что во время ударов по иранским ядерным объектам Соединенные Штаты применили бомбу массированного проникновения боеприпасов (MOP) GBU-57A.
Согласно информационному бюллетеню ВВС США, MOP - 30 000-фунтовая бомба с 6 000 фунтами взрывчатки, которая была "разработана для того, чтобы "достигать и уничтожать оружие массового поражения противников, расположенное в хорошо защищённых объектах".
Сообщается также, что данный удар является первым известным случаем оперативного использования данной бомбы.
Примечательно, что по данным издания, перед этими ударами некоторые американские чиновники поднимали вопрос относительно того, сможет ли MOP полностью уничтожить ядерную архитектуру Ирана, особенно там, где обогатительные установки расположены глубоко под землей.
Впрочем, сам президент Дональд Трамп после нанесенных ударов в своих социальных сетях отметил, что США "завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан".
"Все самолеты сейчас находятся вне воздушного пространства Ирана", - добавил Трамп.
Считалось, что MOP был единственным боеприпасом, способным добраться до глубоко закопанных объектов, хотя все же и существовали сомнения относительно того, что один отдельный боеприпас сможет проникнуть достаточно глубоко, чтобы достичь их.
Напомним, что Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня. За эту неделю ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана.
Уже ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физики-ядерщики, которые занимаются ядерной программой страны. На днях в Израиле предупредили, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.
Долгое время ходили слухи, присоединятся ли США к израильской операции. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что дает Ирану две недели, чтобы вернуться к переговорам по ядерной сделке.
Однако в ночь на 22 июня США нанесли удары по иранским объектам. По словам Трампа, благодаря этому был ликвидирован ядерный объект в Фордо.
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