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Атака Шахедів на центр Харкова: постраждала людина

Фото: у Харкові постраждала людина внаслідок удару дронів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

Щонайменше одна людина дістала поранення внаслідок ранкової атаки дронів на центр Харкова 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Станом на цю хвилину відомо про постраждалого 64-річного чоловіка внаслідок атаки на Салтівський район міста Харків", - повідомив Синєгубов.

Інших подробиць щодо наслідків атаки він поки що не надав.

Як відомо, у центрі міста "Шахеди" влучили в медичний заклад, що працює, у Салтівському районі. Там вибило скло.

Також зафіксовано влучання в житлову забудову - у триповерхову будівлю. Спалахнула пожежа.

Атака на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька осіб.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Це сталося близько п'ятої години ранку, коли в області вже кілька годин тривала повітряна тривога.

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