Атака Шахедів на центр Харкова: постраждала людина

"Станом на цю хвилину відомо про постраждалого 64-річного чоловіка внаслідок атаки на Салтівський район міста Харків", - повідомив Синєгубов.

Інших подробиць щодо наслідків атаки він поки що не надав.

Як відомо, у центрі міста "Шахеди" влучили в медичний заклад, що працює, у Салтівському районі. Там вибило скло.

Також зафіксовано влучання в житлову забудову - у триповерхову будівлю. Спалахнула пожежа.