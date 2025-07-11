Атака Шахедов на центр Харькова: пострадал человек

"По состоянию на эту минуту известно о пострадавшем 64-летнем мужчине в результате атаки на Салтовский район города Харьков", - сообщил Синегубов.

Другие подробности относительно последствий атаки он пока что не предоставил.

Как известно, в центре города "Шахеды" угодили в в работающее медицинское учреждение в Салтовском районе. Там выбило стекла.

Также зафиксировано попадание в жилую застройку - в трехэтажное здание. Вспыхнул пожар.