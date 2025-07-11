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Атака Шахедов на центр Харькова: пострадал человек

Фото: в Харькове пострадал человек в результате удара дронов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

Как минимум один человек получил ранения в результате утренней атаке дронов на центр Харькова 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"По состоянию на эту минуту известно о пострадавшем 64-летнем мужчине в результате атаки на Салтовский район города Харьков", - сообщил Синегубов.

Другие подробности относительно последствий атаки он пока что не предоставил.

Как известно, в центре города "Шахеды" угодили в в работающее медицинское учреждение в Салтовском районе. Там выбило стекла.

Также зафиксировано попадание в жилую застройку - в трехэтажное здание. Вспыхнул пожар.

Атака на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля мониторинговые каналы сообщили, что Россия запустила небольшое количество дронов.

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате очередного российского удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Это произошло около пяти часов утра, когда в области уже несколько часов продолжалась воздушная тревога.

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