Атака "Шахедов" с разных направлений: в Киеве и многих областях объявлена воздушная тревога
В Киеве во второй раз этой ночью объявили воздушную тревогу. Она также продолжается в разных областях, в частности в Киевской, и связана с угрозой из-за вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Сирена заработала в столице около часа ночи.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попка.
Между тем в Воздушных силах рассказали обновленные данные о движении ударных беспилотников врага:
- дроны-камикадзе на севере Киевской области - в юго/юго-западном направлении,
- БПЛА из Черкасской области - курсом на Винницкую область,
- "Шахеды" из Херсонской области - курсом на Днепропетровскую область,
- вражеские БПЛА через Николаевскую область - в северо-западном направлении,
- дроны-камикадзе из Кировоградской области - в направлении Черкасской области,
- фиксируется движение "Шахедов" через Одесскую область,
- "Шахеды" из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.
Ночная воздушная атака
Отметим, что ранее сообщалось о работе сил и средств противовоздушной обороны в Киевской области из-за фиксации в регионе "Шахедов".
Между тем, военные сообщали о запуске российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе этой ночью как с северного, так и с южного направлений.
Добавим, что около полуночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки. В Воздушных силах заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ. Напомним, что эти истребители являются носителями аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Но уже в 0:07 военные сообщили об отбое угрозы из-за вражеского МиГ.
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