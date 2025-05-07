Атака "Шахедів": у передмісті Києва загорівся будинок

Російські ударні дрони пошкодили недобудований будинок у Бучанському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
Він зазначив, що у Бучанському районі сталося загоряння між другим і третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівлю ще не ввели в експлуатацію.
"Пошкоджено понад 10 автомобілів. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події", - зазначив Калашник.
Вранці у середу, 7 травня, російські терористи масовано атакували Київ уданими дронами "Шахед".
Внаслідок атаки зафіксоване падіння уламків, пожежі та пошкодження будинків у чотирьох районах столиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.