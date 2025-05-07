Атака "Шахедів": у передмісті Києва загорівся будинок

Він зазначив, що у Бучанському районі сталося загоряння між другим і третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівлю ще не ввели в експлуатацію.

"Пошкоджено понад 10 автомобілів. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події", - зазначив Калашник.

Фото: пошкоджений російським дроном будинок (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)