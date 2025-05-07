RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Атака "Шахедов": в пригороде Киева загорелся дом

Фото:
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные дроны повредили недостроенный дом в Бучанском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

Он отметил, что в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не ввели в эксплуатацию.

"Повреждено более 10 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия", - отметил Калашник.

Фото: поврежденный российским дроном дом (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)

Дроновая атака РФ

Утром в среду, 7 мая, российские террористы массированно атаковали Киев удачными дронами "Шахед".

В результате атаки зафиксировано падение обломков, пожары и повреждения домов в четырех районах столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов