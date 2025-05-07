Атака "Шахедов": в пригороде Киева загорелся дом

Российские ударные дроны повредили недостроенный дом в Бучанском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.
Он отметил, что в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не ввели в эксплуатацию.
"Повреждено более 10 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия", - отметил Калашник.
Утром в среду, 7 мая, российские террористы массированно атаковали Киев удачными дронами "Шахед".
В результате атаки зафиксировано падение обломков, пожары и повреждения домов в четырех районах столицы.
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