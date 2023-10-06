Атака "Шахедів" на Одеську область: жителі Румунії зняли на відео момент удару

Російські війська в ніч на 6 жовтня атакували дронами-камікадзе прикордонну та припортову інфраструктуру в Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджене зерносховище та вантажівки. Момент удару "Шахедами" зняли на відео з румунського берега.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Digi24.
Жителі румунського міста Ісакча, які перебували неподалік берега, бачити атаку росіян на Одеську область та чули вибухи. Вони опублікували кадри після "прильоту" безпілотника.
Атака дронів на Одеську область 6 жовтня
Російська армія в ніч на 6 жовтня атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та вантажівки.
Як зазначили в ОВА, повітряна тривога в Одеській області тривала три з половиною години. Над регіоном збили три безпілотники ворога. Проте також є влучання.
Росіяни вдарили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, через атаки в Ізмаїльському районі призупинили роботу поромної переправи.
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