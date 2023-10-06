Атака "Шахедов" на Одесскую область: жители Румынии сняли на видео момент удара

Жители румынского города Исакча, находившиеся неподалеку от берега, видели атаку россиян на Одесскую область и слышали взрывы. Они опубликовали кадры после "прилета" беспилотника.

Атака дронов на Одесскую область 6 октября

Российская армия в ночь на 6 октября атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки повреждено зернохранилище и грузовик.

Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако тоже есть попадание.

Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар был потушен. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.