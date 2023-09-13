Атака "шахедів" на Одеську область: командувач ПС показав відео, як збивали дрони

Росія в ніч на 13 вересня випустила по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". У ЗСУ показали відео, як українські захисники знищували ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука .

"Під час нічної атаки в Одеській області збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою - титанічна праця українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Олещук відзначив бойову роботу мобільних вогневих груп. За його словами, з кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням військові мають більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони.

"Це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей", - додав командувач.

Також Олещук пояснив, що Повітряні сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет.

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Україну. Вибухи чули не лише в Одеській області, а також у Сумській. Місцева влада повідомила, що над регіоном знищено три дрони-камікадзе.

Проте головний удар росіяни спрямували саме на Одеську область, а саме на Ізмаїльський район. Внаслідок атаки пошкоджені припортова та інша цивільна інфраструктура, шестеро людей постраждали.

Пізніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожі безпілотники.