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Атака "Шахедів": в Одесі працювала ППО

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі цієї ночі, 6 серпня, велася робота сил та засобів протиповітряної оборони через чергову атаку російських загарбників із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука.

"Одеса. Йде бойова робота. Побажаємо оборонцям вдалого полювання", - написав представник ОВА у своєму Telegram о 02:50.

Перед тим керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, і наголосив на важливості бути в безпечних місцях через атаку противника.

Додамо також, раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію руху групи "Шахедів" з акваторії Чорного моря у бік Одеської області.

Пізніше військові уточнили, що ударні безпілотники противника рухаються у напрямку н.п. Южне та Коблеве.

А вже о 03:05 в Одеській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нічна ракетна і дронова атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти пізно ввечері 5 серпня запустили для ударів по Україні дрони-камікадзе, а також завдали ударів балістикою у напрямку столиці. Так, у Києві пролунали вибухи, було відомо про роботу ППО у місті та в області через ракетну атаку, а ще пізніше в регіоні - через "Шахедну".

Пізніше у КМВА розповіли, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих.

Крім того, загарбники близько 00:50 обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через ворожу атаку.

Також стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники.

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ОдесаППОАтака дронів