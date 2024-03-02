Атака "Шахедов": в Одессе повреждены многоэтажки, среди пострадавших есть ребенок

В Одессе в результате российской атаки с применением "Шахедов" в ночь на 2 марта были повреждены многоэтажки, пострадали люди, среди них есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера .

"В Одессе есть раненые гражданские и поврежденные жилые многоэтажные дома из-за российской атаки ударными дронами", - рассказал чиновник.

По его словам, сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок.

"Информация уточняется. На месте работают все соответствующие службы", – добавил глава ОВА.

Обновлено в 02:10

Позже глава ОВА рассказал, что количество пострадавших в Одессе увеличилось до семи человек.

"3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей.

Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести", - сообщил чиновник.

На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди, передали в ОВА.

Атака "Шахедов" ночью 2 марта

Напомним, в Украине вечером в пятницу начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники по типу "Шахед".

Около полуночи в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, возник пожар, и зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, есть повреждения гаражей, данных о пострадавших нет.

Позже стало известно, что в Одесской области работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе было по меньшей мере два взрыва.