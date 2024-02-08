Атака "Шахедів": у Миколаєві зафіксоване влучання у приватному секторі

Внаслідок атаки "Шахедами" у Миколаєві зафіксоване влучання у приватному секторі. Постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олександра Сєнкевича.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що потерпілі внаслідок прильотів у місті відсутні.
О 2:29 у місті та області оголосили відбій повітряної тривоги.
Ввечері у середу, 7 лютого, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами безпілотників типу "Шахед".
Близько 01:10 у Миколаєві пролунали звуки вибухів. Місцева влада повідомила про роботу ППО по ворожих БпЛА.
Вже вночі 8 лютого стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де по російських "Шахедах" працювала ППО.
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