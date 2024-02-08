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Атака "Шахедов": в Николаеве зафиксировано попадание в частном секторе

Фото: в Николаеве российский дрон повредил частные дома (dsns.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

В результате атаки "Шахедами" в Николаеве зафиксировано попадание в частном секторе. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что пострадавшие в результате прилетов в городе отсутствуют.

В 2:29 в городе и оласти объявили отбой воздушной тревоги.

Атака "Шахедов"

Вечером в среду, 7 февраля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами беспилотников типа "Шахед".

Около 01:10 в Николаеве прогремели звуки взрывов. Местные власти сообщили о работе ПВО по вражеским БпЛА.

Также взрывы звучали в Одессе, где по российским "Шахедам" работала ПВО.

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Николаев