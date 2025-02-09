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Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Воскресенье 09 февраля 2025 01:06
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Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 9 февраля ведется работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Жителей Киевской области призвали не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Также граждан просят соблюдать информ-тишину - не снимать и не выкладывать в интернете кадры о работе Сил обороны Украины, а также фото и видео о "сбитии воздушных целей и их падении".

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в заявлении КОВА в публикации в Telegram в 00:56.

Напомним также, перед этим в администрации рассказали о работе ПВО в области около половины десятого вечера, когда было зафиксировано движение вражеских беспилотников в регионе.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 8 февраля в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы дроновых атак.

Сирена звучала также в Киеве, в сторону которого фиксировалось движение БПЛА противника с северо-восточного направления.

По последним данным от Воздушных сил ВСУ (по состоянию на 23:31) вражеские дроны были замечены в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Херсонской и Кировоградской областях. Также БПЛА врага двигались в направлении Николаевской области.

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